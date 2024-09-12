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20:36, 12 сентября 2024Силовые структуры

Россиянин уничтожил все свои документы и стал фигурантом дела

В Башкирии задержали участника «Граждан СССР», уничтожившего все свои документы

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Сотрудники правоохранительных органов задержали участника организации «Граждане СССР» (запрещенная в России экстремистская организация), который уничтожил все свои документы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным канала, житель Башкирии избавился от свидетельства о рождении, паспорта и СНИЛСа, а вместо удостоверения личности использовал «именную книгу». Кроме того, когда его дядю лишили водительских прав, он изготовил себе «грамоту на управление движимым имуществом» и катался на машине с поддельными регистрационными номерами по Туймазинскому району.

Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. При обысках в его доме были найдены грамоты, анкеты и листовки с запрещенной атрибутикой.

Ранее суд приговорил к срокам от 9 до 13 лет четырех участников организации «Граждане СССР» за подготовку к нападению на объекты госвласти и правоохранительных органов в Удмуртии.

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      Олеся Мицкевич
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