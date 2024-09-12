Россиянин уснул во время катания на сапборде, был унесен в море и попал на видео

Уснувшего во время катания на сапборде туриста унесло в открытое море в Джубге

Российский турист уснул во время катания на сапборде и был унесен в открытое море. Операция по спасению мужчины попала на видео, его публикует Telegram-канал «Кубань-СПАС».

Уточняется, что инцидент произошел в среду, 11 сентября, в курортном поселке Джубга в Краснодарском крае. Турист поехал кататься на сапборде, решил немного отдохнуть и уснул, а когда проснулся, понял, что находится далеко от берега. Вечером поднялся сильный ветер, вызвавший волны. Из-за этого мужчину, который пытался вернуться к берегу, относило все дальше.

По данным источника, россиянину удалось обратиться за помощью. За ним отправились сотрудники Туапсинского аварийно-спасательного отряда. Темное время суток и сильный ветер осложнили поиски. Однако спасатели были на связи с мужчиной, пользуясь ориентирами с берега. В итоге его нашли в десяти километрах от берега. Туристу помогли забраться на борт катера и доставили его в безопасное место.

Ранее в этом же поселке пожилого россиянина унесло сильным ветром в открытое море на самодельном плоту. Его удалось обнаружить в пяти километрах от берега.