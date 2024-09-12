Россиянка купила 15 лотерейных билетов и выиграла миллион

Жительница Омска купила 15 лотерейных билетов и выиграла миллион

Жительница Омска выиграла в лотерею миллион рублей. Об этом пишет «Вечерний Омск».

Россиянка Галина купила 15 лотерейных билетов, один из которых оказался счастливым.

Отмечается, что женщина работает бухгалтером. О своей победе она узнала, когда получила сообщение на телефон. «Я была в шоке, не ожидала такого, — сообщила она. — Когда рассказала маме, мы плакали вместе».

Ранее жительница Владимира выиграла в лотерею миллионы рублей благодаря талисману. В общей сложности кладовщица из российского города получила пять миллионов рублей. Россиянка рассказала, что участвует в лотереях с 2021 года и всегда верит в свою удачу.

