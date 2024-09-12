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05:32, 12 сентября 2024Путешествия

Российская блогерша описала привычки жителей Чехии фразой «не укладывается в голове»

Фото: melonee / Shutterstock / Fotodom

Российская тревел-блогерша и путешественница побывала в Чехии и описала привычки местных жителей фразой «не укладывается в голове». Своим отзывом она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации сообщила, что в этой европейской стране пиво пьют как воду. «Здесь оно возведено в культ, — пояснила она. — Приучаются к нему буквально с пеленок: если в России врачи настоятельно рекомендуют женщинам во время беременности и кормления грудью отказаться от алкоголя, то в Чехии просят ограничиться хотя бы парой кружек пенного напитка в неделю».

Девушка отметила, что чехи любят однотипные серые дома, появившиеся в период СССР. «Среди россиян их сейчас принято пренебрежительно называть "панельками" и ругать за обветшалость, низкие потолки, слышимость и неудобные планировки, — добавила она. — А вот чехи любят их не меньше средневековых замков и во что бы то ни стало стараются продлить им жизнь».

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Более того, по словам россиянки, жители Чехии держат дистанцию с незнакомыми людьми. «Они придут на помощь, если к ним обратиться с вопросом на улице, всегда поздороваются первыми, если вы столкнетесь с ними в лифте, — резюмировала она. — Но если вы захотите сблизиться, подружиться, узнать, что у них на душе, напроситься в гости — тут вас ждет разочарование».

Ранее другая российская блогерша назвала привычки итальянцев, которые вызывают недоумение у россиян. Так, для нее стало шоком, что итальянцы начинают выпивать с раннего утра и предпочитают иметь питомцев вместо детей.

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      Фариза Бацазова
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