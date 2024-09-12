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10:36, 12 сентября 2024Россия

Российские врачи рассказали о десятках попавших в токсикологию из-за алкоголя детей

Иркутские врачи сообщили, что число отравления детей алкоголем выросло

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

За первые восемь месяцев 2024 года в токсикологическое отделение Ивано-Матренинской детской клинической больницы Иркутска с алкогольным отравлением доставили десятки детей. Об этом рассказали в пресс-службе учреждения в Telegram.

Как сообщили врачи, за это время в отделение были госпитализированы 40 детей, при этом некоторые из несовершеннолетних пациентов попадают в токсикологию уже не первый раз. По сравнению с прошлым годом, число попавших в стационар детей выросло на четверть.

По рассказу врачей, самому младшему пациенту всего девять лет и в отделении он был дважды. «Добывает алкоголь [девятилетний] мальчик сам — он ворует его в супермаркетах. Ребенок признался, что однажды украл коньяк и шампанское сразу (...). Трижды проходила лечение в отделении острых отравлений девочка 14 лет», — рассказали в Ивано-Матренинской больнице.

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Отдельно врачи отметили случай 15-летнего подростка, который на спор выпил литр самогона и был доставлен в реанимацию.

Врачи буквально вытащили парня с того света, и это не пафосные слова. Придя в себя, подросток рассказал, что выпил один литр самогона на спор и сокрушался, что проспорил пари — по его условиям, он должен быть выпить два!

врачи Ивано-Матренинской детской больницы

Ранее руководитель Клиники психиатрии имени Сергея Корсакова Сеченовского университета Марина Кинкулькина заявила, что безопасной дозы алкоголя не существует. Эксперт отметила, что алкоголь в любых количествах вредит здоровью и ведет к зависимости.

ЖЗЛ
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