Нарколог развеяла миф о безопасной дозе алкоголя

Нарколог Кинкулькина: безопасной дозы алкоголя не существует

Безопасной дозы алкоголя не существует, уверена заведующая кафедрой психиатрии и наркологии, руководитель Клиники психиатрии имени Сергея Корсакова Сеченовского университета Марина Кинкулькина. В беседе с «Лентой.ру» она развеяла популярный миф о потреблении спиртного.

Эксперт отметила, что алкоголь в любых количествах вредит здоровью и ведет к зависимости. Убеждение, что это не так, по ее словам, появилось из-за более ранних исследований, в которых утверждалось, что негативные последствия начинаются, если выпивать более 20, 30 или 40 граммов спиртного в неделю. «Цифры приводили разные, но данные, накопленные по результатам многолетних исследований, опровергают их», — заявила нарколог.

Специалист подчеркнула, что сегодня врачебное сообщество имеет однозначную позицию: алкоголь не приносит никакой пользы.

Употребление даже небольших доз ведет к увеличению риска онкологических, сердечно-сосудистых и других заболеваний Марина Кинкулькина заведующая кафедрой психиатрии и наркологии, руководитель Клиники психиатрии имени Сергея Корсакова

Врач также добавила, что самое сложное при зависимости, в том числе алкогольной, — это не допустить рецидива. По ее словам, считается, что вероятность срыва уменьшается при длительном воздержании, однако на самом деле сильная тяга может появиться и через несколько лет трезвости. В этом случае она рекомендовала обратиться за психологической помощью.

«Нередко люди, которые прекратили употреблять спиртное, жалуются на тревогу, беспокойство, напряжение, вспыльчивость и раздражительность. В таких случаях назначают небольшие дозы препаратов, которые выравнивают настроение, сон, улучшают состояние», — добавила доктор.

Помимо психологического благополучия, важно позаботиться и о физическом здоровье, считает Кинкулькина. Она пояснила, что употребление спиртного часто наносит вред внутренним органам и системам человека, и своевременная диагностика их заболеваний также являются важной частью восстановления.

Ранее сообщалось, что чрезмерное употребление алкоголя вызывает раннюю менопаузу и гинекологические заболевания. По словам эксперта по гормональному здоровью Майк Кочис, это происходит из-за воздействия спиртного на выработку гормонов.