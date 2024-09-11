Названо малоизвестное последствие чрезмерного употребления алкоголя

Эксперт Кочис: употребление алкоголя провоцирует раннюю менопаузу

Чрезмерное употребление алкоголя способно спровоцировать раннюю менопаузу и гинекологические заболевания, предупредил эксперт по гормональному здоровью Майк Кочис. Об этом малоизвестном последствии пристрастия к спиртному он рассказал в беседе с Daily Mirror.

Кочис отметил, что этиловый спирт влияет на эндокринную систему и выработку гормонов, что особенно опасно для женщин репродуктивного возраста. Он пояснил, что гормональный дисбаланс негативно воздействует на менструальный цикл, ухудшает состояние при эндометриозе или синдроме поликистозных яичников и даже провоцирует раннюю менопаузу.

Еще одним пагубным последствием чрезмерного употребления алкоголя для женского здоровья эксперт назвал снижение способности к зачатию. По его словам, в этом случае фертильность ухудшается из-за уменьшения выработки гормонов, регулирующих овуляцию.

Кочис подчеркнул, что то, насколько сильно алкоголь влияет на женскую половую систему, зависит от особенностей организма. Он уточнил, что наличие хронических заболеваний делает употребление алкоголя еще более опасным.

Ранее эндокринолог Ольга Махрова рассказала о пользе кисспептина, также известного как «гормон поцелуев». По ее словам, препараты на основе кисспептина могут помочь при низком либидо, бесплодии и депрессии.