Синоптики предрекли российскому региону минусовую температуру и снег

УГМС Якутии: в регионе пойдет мокрый снег и похолодает до минус четырех

В Якутии ожидаются мокрый снег и минусовая температура. Об этом сообщили в региональном управлении гидрометеорологической службы (УГМС).

Как сообщили синоптики, снег пойдет некоторых районах российского региона уже 13 сентября, а на следующий день такой вид осадков наиболее вероятен. «На севере, северо-востоке небольшие, местами умеренные осадки преимущественно в виде мокрого снега», — предрекли в УГМС погоду на 14-15 сентября.

Отмечается в случае, если небо будет ясным, то температура ночью опустится до минус четырех градусов, а 14 сентября — похолодает до минус пяти.

Ранее сообщалось, что на пике Любви в Бурятии выпал первый снег и попал на видео.