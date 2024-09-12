69-я параллель
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17:38, 12 сентября 202469-я параллель

Синоптики предрекли российскому региону минусовую температуру и снег

УГМС Якутии: в регионе пойдет мокрый снег и похолодает до минус четырех

Фото: Михаил Фомичев / Коммерсантъ

В Якутии ожидаются мокрый снег и минусовая температура. Об этом сообщили в региональном управлении гидрометеорологической службы (УГМС).

Как сообщили синоптики, снег пойдет некоторых районах российского региона уже 13 сентября, а на следующий день такой вид осадков наиболее вероятен. «На севере, северо-востоке небольшие, местами умеренные осадки преимущественно в виде мокрого снега», — предрекли в УГМС погоду на 14-15 сентября.

Отмечается в случае, если небо будет ясным, то температура ночью опустится до минус четырех градусов, а 14 сентября — похолодает до минус пяти.

Ранее сообщалось, что на пике Любви в Бурятии выпал первый снег и попал на видео.

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      Марк Леонов
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