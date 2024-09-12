США заявили о намерении обеспечить Украину всем необходимым

Белый дом заявил, что США намерены обеспечить Украину всем необходимым

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга с журналистами прокомментировала сообщения о готовности США разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары дальнобойными ракетами вглубь территории России. Она отметила, что Вашингтон намерен обеспечить Киевом всем, в чем он нуждается, сообщает РИА Новости.

«Мы сфокусированы на том, чтобы обеспечить Украину всем необходимым для самозащиты и возврата ее территорий», — заявила представитель американской администрации.

Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер допустил оговорку и, перепутав РФ с Украиной, сказал, что внимание США сфокусировано на предоставлении России возможности защищать свой суверенитет.