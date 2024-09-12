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22:57, 12 сентября 2024Мир

В Пентагоне заявили о готовности «давать возможность России защищать свой суверенитет»

Пентагон по ошибке заявил о готовности США помогать России защищать суверенитет

Фото: Al Drago / Reuters

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер в ходе брифинга с журналистами допустил оговорку и, перепутав РФ с Украиной, сказал, что внимание США сфокусировано на предоставлении России возможности защищать свой суверенитет, сообщает РИА Новости.

«Мы сфокусированы на том, чтобы давать возможность России защищать свой суверенитет», — заявил он.

После этого он добавил, что в связи с приближением зимы Вашингтон намерен передать Киеву бронетехнику, артиллерию, а также средства противовоздушной обороны для защиты критической инфраструктуры.

Ранее посольство РФ в Лондоне отметило, что желание Великобритании нанести поражение России несбыточно, а оказанная денежная помощь Киеву быстро «растворится в бездонных карманах коррумпированных украинских элит».

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      Марина Совина
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