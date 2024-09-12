Стало известно об освобождении еще двух населенных пунктов в Курской области

Mash сообщил об освобождении села Обуховка и хутора Покровский в Курской области

Вооруженные силы (ВС) России освободили еще два населенных пункта в Курской области. Такую информацию о ходе боевых действий сообщил Telegram-канал Mash.

По его данным, речь идет о селе Обуховка и хуторе Покровский. При этом бойцам также удалось зачистить поселки 10-й Октябрь, Снагость и населенный пункт Краснооктябрьское.

Таким образом зона контроля российских войск выросла до 170 квадратных километров за три дня.

Авторы поста утверждают, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются сорвать контрнаступление ВС России, атакуя бойцов с флангов. При этом число потерь противника выросло до 1300 человек в сутки, утверждает Mash.

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. В этом регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, на данный момент ничего не известно.

Вечером 10 сентября стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России начали масштабное контрнаступление в Курской области. Армия России, как сообщалось, за полтора часа взяла под контроль Гордеевку и начала наступать в районах Апанасовки и Мартыновки.

На следующее утро командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что ВСУ начинают понимать, что удерживать часть приграничных территорий Курской области им тяжело, и несут большие потери.