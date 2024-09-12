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10:46, 12 сентября 2024Бывший СССР

Стало известно об ударе девятью ФАБ по президентской бригаде Нацгвардии Украины

ВС России атаковали президентскую бригаду Нацгвардии Украины девятью ФАБ-500

Фото: РИА Новости

Российские военные атаковали президентскую бригаду Нацгвардии Украины девятью фугасными авиабомбами ФАБ-500. Об этом сообщил Telegram-канал «Направленец по Украине».

«Первой бригаде нацгвардии вечером устроили ад», — говорится в сообщении канала. По приведенным им данным, удар по украинским военным нанесли в районе населенного пункта Колесниковка на купянском направлении.

Отмечается, что три российских самолета сбросили девять авиабомб в течение 15 минут. При этом авторы сообщения утверждают, что все из них достигли цели.

Ранее стало известно, что поток раненых солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) с передовой в Донбассе практически не прекращается. Как сообщает CNN, в больницах большинства городов на востоке страны не хватает коек для размещения всех раненых, которых привозят с передовой.

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      Алевтина Запольская
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