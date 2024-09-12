Украина призвала Италию отдать списанную технику

Глава МИД Украины Сибига призвал Италию отдать списанную технику

Украина призвала Италию отдать списанную военную технику. Об этом заявил глава украинского МИД Андрей Сибига в X.

Министр иностранных дел Украины провел разговор с итальянским коллегой Антонио Таяни. «Выразил нашу заинтересованность в списанном итальянском оборудовании», — сообщил он.

Кроме того, Сибига поблагодарил Италию за поддержку Киева. Стороны также обсудили ускорение выдачи Италией следующего пакета военной помощи и укрепление воздушного щита Украины.

Ранее глава украинского МИД провел разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. По его словам, был затронут вопрос увеличения и поддержания военной помощи Украине, а также инвестиции в вооружение страны.