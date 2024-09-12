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08:39, 12 сентября 2024Россия

Украина выпустила ракету по российскому региону

Врио главы Курской области Смирнов: система ПВО уничтожила ракету ВСУ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Украина выпустила ракету по Курской области. Это следует из сообщения врио губернатора региона Алексея Смирнова, опубликованного в его Telegram-канале.

Как рассказал чиновник, система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила выпущенный по российскому региону снаряд. «Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!» — обратился к военнослужащим Смирнов.

Днем ранее сообщалось, что Украина сбросила на Курскую область управляемую авиабомбу.

Вооруженные силы Украины регулярно наносят удары по российским приграничным регионам артиллерией, беспилотниками, ракетами и управляемыми бомбами. В Кремле заявили, что Россия делает все необходимое для обеспечения безопасности приграничья, однако для этого требуется время.

ЖЗЛ
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