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17:16, 12 сентября 2024Бывший СССР

Усатый привез подписи в ЦИК на тележке

Кандидат в президенты Молдавии Усатый привез подписи в ЦИК на тележке

Кадр: Telegram-канал Vedere Moldova

Кандидат в президенты Молдавии Ренато Усатый привез подписи в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) на тележке. Об этом сообщает издание Vedere Moldova в своем Telegram-канале.

В Молдавии сейчас проходит регистрация кандидатов в президенты. Ренато Усатый является главой политической партии «Наша партия».

Он привез свои документы для регистрации в коробке, предварительно закрепив ее на тележку. Он собирается принять участие в президентской гонке вместе с действующим президентом республики Майей Санду.

Выборы в Молдавии пройдут 20 октября параллельно с референдумом о вступлении в Европейский союз (ЕС).

Ранее Ренато Усатый обвинил Майю Санду в плагиате его предвыборного лозунга и цветового оформления его партии.

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      Сергей Болиев
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