В Харькове сообщили о серии взрывов

В Харькове произошла серия взрывов. Об этом в Telegram сообщает мэр города Игорь Терехов.
По информации главы Харькова, взрывы произошли в частном секторе. «На места взрывов направляются все соответствующие службы», — написал Терехов.
В следующем сообщении он уточнил, что информация о пострадавших не поступала.
Ранее в Купянском районе Харьковской области объявили эвакуацию детей. По словам главы областной военной администрации Олега Синегубова, из 29 населенных пунктов будет вывезено 269 несовершеннолетних.