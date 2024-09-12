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17:23, 12 сентября 2024Бывший СССР

В Харькове сообщили о серии взрывов

Мэр Харькова Терехов сообщил о серии взрывов

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

В Харькове произошла серия взрывов. Об этом в Telegram сообщает мэр города Игорь Терехов.

По информации главы Харькова, взрывы произошли в частном секторе. «На места взрывов направляются все соответствующие службы», — написал Терехов.

В следующем сообщении он уточнил, что информация о пострадавших не поступала.

Ранее в Купянском районе Харьковской области объявили эвакуацию детей. По словам главы областной военной администрации Олега Синегубова, из 29 населенных пунктов будет вывезено 269 несовершеннолетних.

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      Глеб Палехов
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