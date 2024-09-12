В Кремле заявили об ожидании подтверждения участия президента Ирана в саммите БРИКС

Песков: Россия ждет подтверждения участия президента Ирана в саммите БРИКС

Россия ждет подтверждения участия президента Ирана Масуда Пезешкиана в предстоящем саммите объединения БРИКС. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Песков сообщил, что Россия на данный момент не получила подтверждения, что президент Ирана примет участие в саммите организации.

«Мы ожидаем его по дипломатическим каналам», — добавил официальный представитель Кремля.

Ранее Путин провел встречу с секретарем Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Ахмадианом в Санкт-Петербурге. Президент заявил, что российская сторона ждет Пезешкиана на саммите БРИКС, который состоится в Казани 22–24 октября.