Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:18, 12 сентября 2024Мир

Путин провел встречу с секретарем совета нацбезопасности Ирана

Путин провел встречу с секретарем совета нацбезопасности Ирана Ахмадианом

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел встречу с секретарем Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Ахмадианом в Константиновском дворце Санкт-Петербурга. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.

«Мы ценим, что сотрудничество с Россией остается приоритетом и для команды нового президента господина Масуда Пезешкиана, и ждем его в Казани 22–24 октября на саммит БРИКС», — рассказал российский лидер.

Путин также подчеркнул, что он ожидает подписать со своим иранским коллегой «новый большой межгосударственный договор», который позволит укрепить стратегическое партнерство Москвы и Тегерана. По его словам, у Пезешкиана будет время для двусторонней встречи.

Ранее Путин в ходе встречи с советником индийского премьера по национальной безопасности Аджитом Довалой предложил провести отдельную двустороннюю встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на саммите БРИКС в Казани 22 октября. Российский лидер подчеркнул, что встреча поможет «подвести итоги нашей совместной работы по реализации договоренностей, достигнутых в ходе его визита в Москву, и наметить перспективы на ближайшее будущее».

Кроме того, Путин заявил о планах провести двухстороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, которая также в октябре состоится на саммите БРИКС в Казани.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский ответил на контрнаступление России под Курском фразой «все идет по нашему плану»

      Главного врача центра гигиены российского региона заподозрили в махинациях

      Британцы высмеяли новый памятник королеве Елизавете

      Глава российского региона подписал указ об отставке правительства

      Решетова похвасталась роскошным подарком от возлюбленного

      Популярный турецкий актер захотел жить в одном городе России

      В России создали дрон с отечественными компонентами

      Российский криминальный авторитет Бай получил срок за статус «смотрящего»

      Навка запросила многомиллионный грант на ледовое шоу

      Зеленский ответил на вопрос об ударах дальнобойным оружием вглубь России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше