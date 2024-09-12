Путин провел встречу с секретарем совета нацбезопасности Ирана Ахмадианом

Президент России Владимир Путин провел встречу с секретарем Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Ахмадианом в Константиновском дворце Санкт-Петербурга. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.

«Мы ценим, что сотрудничество с Россией остается приоритетом и для команды нового президента господина Масуда Пезешкиана, и ждем его в Казани 22–24 октября на саммит БРИКС», — рассказал российский лидер.

Путин также подчеркнул, что он ожидает подписать со своим иранским коллегой «новый большой межгосударственный договор», который позволит укрепить стратегическое партнерство Москвы и Тегерана. По его словам, у Пезешкиана будет время для двусторонней встречи.

Ранее Путин в ходе встречи с советником индийского премьера по национальной безопасности Аджитом Довалой предложил провести отдельную двустороннюю встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на саммите БРИКС в Казани 22 октября. Российский лидер подчеркнул, что встреча поможет «подвести итоги нашей совместной работы по реализации договоренностей, достигнутых в ходе его визита в Москву, и наметить перспективы на ближайшее будущее».

Кроме того, Путин заявил о планах провести двухстороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, которая также в октябре состоится на саммите БРИКС в Казани.