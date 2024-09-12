В России резко упал спрос на один вид масла

Kalinina: в России сильно упал спрос на оливковое масло после резкого роста цен

За последнее время в России значительно упал спрос на оливковое масло после резкого роста цен на данный вид продукции. Об этом заявила владелец компании Kalinina, член совета директоров греко-российской торговой палаты Елена Калинина. Ее слова приводит РИА Новости.

В качестве одной из главных причин подобной динамики эксперт назвала кратный рост стоимости оливкового масла в России. Если раньше подобная продукция стоила в розничных сетях в среднем 500 рублей за бутылку, то сейчас — 1,5-1,8 тысячи. При этом за последние 6-8 месяцев «по маслу ничего особо не поменялось», пояснила она.

По ее словам, не все россияне могли позволить себе оливковое масло даже по прежним ценам. В настоящее же время наблюдается «кардинальный» спад спроса граждан на эту продукцию. «Спрос сильно упал, мне кажется, прямо кардинально», — резюмировала Калинина.

Еще одной проблемой остаются случаи подделки оливкового масла. За последнее время подобных инцидентов стало значительно больше, посетовала она. «Растет и наплыв подделок масла, которые продаются зачастую пять литров за 1500 рублей. До сих пор это встречается», — заключила владелец компании.

Одним из главных экспортеров оливкового масла на российский рынок остается Греция. По итогам июня эта продукция оказалась в числе ключевых категорий, поставляемых в РФ из этой европейской страны. Другими важными товарами, отправленными из Греции в Россию, стали мармелад, фруктовые и ореховые пасты, а также переработанные или консервированные овощи. В общей сложности за первый летний месяц европейская страна экспортировала в РФ продукции на сумму в 7,3 миллиона евро.