В России создали дрон с отечественными компонентами

«Известия»: в России создали FPV-дрон «Воробей» с отечественными компонентами

Российские специалисты создали FPV-дрон «Воробей», выполненный на отечественной компонентной базе. Об этом начальник лаборатории робототехники военного инновационного технополиса «Эра» и разработчик беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Андрей Воробьев рассказал «Известиям».

«БПЛА собран из российских комплектующих — это его главная отличительная особенность. Российская компонентная база начала появляться после начала СВО, и ее стратегически важно использовать, чтобы не зависеть от иностранных поставщиков. В России сейчас могут делать моторы, регуляторы оборотов, полетные контролеры, видеопередатчики и другие составляющие», — сказал он.

Воробьев подчеркнул, что аппарат поддерживает три частоты диапазона управления. Также изделие получило техническое зрение с элементами искусственного интеллекта. Дрон «Воробей», который можно использовать в качестве бомбардировщика и камикадзе, способен нести до двух килограммов полезной нагрузки.

Аппарат с грузом может провести в воздухе около десяти минут, а дальность полета составляет пять километров. По словам Воробьева, сейчас дроны проходят испытания. Он подчеркнул, что российская промышленность готова к массовому производству аппаратов.

В августе стало известно, что российские военнослужащие в зоне спецоперации применили FPV-дрон «Ветер» с системой искусственного интеллекта для поражения цели.