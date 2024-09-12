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14:01, 12 сентября 2024Россия

В СПЧ предупредили об опасности фиктивных браков

Член СПЧ Кабанов: фиктивные браки являются способом легализации радикалов

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Фиктивные браки во всем мире, в том числе и в России, являются механизмом для легализации радикалов, предупредил член Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов. Его слова приводит «Взгляд».

Кабанов убежден, что инициатива Госдумы с предупреждением заключения фиктивных браков для получения гражданства станет эффективной в случае, если время нахождения в браке увеличится до пяти лет. За это время супруги докажут, что ведут общее хозяйство, а также родят детей, считает он.

Кроме того, миграционным подразделениям следует вернуть функцию оперативно-розыскной деятельности. «Один из ключевых вопросов — кто будет проверять, является ли брак настоящим или формальным? Главное управление по вопросам миграции важно перевести из области оказания услуг в систему государственной безопасности», — считает правозащитник.

Данные меры позволят пресечь попадание преступников в страну. «Для заключения фиктивного брака требуются деньги, и порой немалые. На такое идут не обычные трудяги, а те, кто связан с криминалом, или радикалы, которых сегодня не принимают в странах Средней Азии», — подчеркнул он.

Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что депутаты Госдумы обсудят вопрос увеличения срока нахождения в браке для мигрантов, которые хотят получить гражданство России. В Госдуме, по словам Володина, также рассматривают инициативу о запрете трудовым мигрантам привозить в Россию семьи. Большинство депутатов поддержут идею, уверен он.

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