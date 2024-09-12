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17:42, 12 сентября 2024Мир

В США предрекли сохранение ограничений на удары ВСУ по России

NYT: в США не ожидают изменения подхода к ограничениям на удары ВСУ по России
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Alina Smutko / Reuters

В ближайшее время ожидается сохранение подхода США к ограничениям на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по России. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники из числа американских чиновников.

«Скорое изменение в ограничениях не ожидается. И, в конечном итоге, решение за [президентом США Джо] Байденом», — утверждается в публикации.

По данным издания, американский лидер, предположительно, обдумывает допустимую степень послабления ограничений на удары по России американскими дальнобойными тактическими ракетами ATACMS. Кроме того, администрация Байдена размышляет над возможными поставками Киеву крылатых ракет большой дальности JASSM.

По словам одного из источников, если США примут решение о поставке этого вида ракет на Украину, то сама отправка произойдет лишь спустя месяцы. Кроме того, «остается неясным, разрешит ли администрация Байдена запускать JASSM по территории России».

Ранее агентство Reuters сообщило, что США близки к подписанию соглашения о поставке Украине JASSM, но Киеву придется подождать несколько месяцев.

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      Елизавета Мытарева
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