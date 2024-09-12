Зеленский заявил о важности соблюдения решений Международного уголовного суда

Зеленский: важно соблюдать решения Международного уголовного суда

Важно соблюдать Римский статут и не допустить игнорирования решений Международного уголовного суда относительно ордеров на арест российских военных, якобы считающихся преступниками. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Президент Украины провел встречу с прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом, с которым обсудил вопросы боевых действий.

Ранее Хан прибыл в Киев. Сообщалось, что он посетит больницу «Охматдет».

До этого Зеленский подписал закон о ратификации Римского статута. В документе сказано, что Киев не признает юрисдикцию МУС относительно украинских граждан в части совершения военных преступлений в течение семи лет после вступления закона в силу.