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05:48, 13 сентября 2024Россия

Российская система ПВО сбила украинские дроны в Брянской области

Богомаз: еще четыре украинские БПЛА уничтожены над Брянской областью

Фото: Globallookpress.com

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении еще четырех украинских дронов в регионе. Об этом он написал в Telegram.

По его словам, система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила над областью четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа.

Никто не пострадал, отметил политик. На месте работают оперативные службы.

Ранее старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов допустил, что после пресечения попытки прорыва украинских диверсантов в Климовском районе Брянской области войска противника, вероятно, продолжат атаковать российские территории. По его словам, ВСУ столкнутся с усиленной обороной армии России. Прохватилов добавил, что украинским солдатам также важно продвинуться в южном направлении.

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      Марина Совина
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