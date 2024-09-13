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00:31, 13 сентября 2024Из жизни

Гейтс навал мешающие ему спать по ночам две вещи

Гейтс назвал большую войну и новую пандемию вещами, мешающими ему спать по ночам
Билл Гейтс

Билл Гейтс. Фото: Annette Riedl / Globallookpress.com

Основатель Microsoft Билл Гейтс в интервью CNBC Make It навал вещи, которые мешают ему спать по ночам. У миллиардера вызывают обеспокоенность две потенциальные катастрофы — большая война и новая пандемия.

«Много беспорядков в сегодняшнем мире могут спровоцировать большую войну. Если мы избежим большой войны, тогда, да, будет еще одна пандемия, скорее всего, в ближайшие 25 лет», — рассказал бизнесмен.

Гейтс также выразил обеспокоенность тем, насколько страны будут подготовлены к еще одной пандемии, аналогичной COVID-19. Он заявил, что США, от которых весь мир ожидал лидерства и примера для подражания, не оправдали этих ожиданий.

Ранее основатель Microsoft назвал теорию заговора со своим участием, из-за которой люди пристают к нему на улицах.

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      Марина Совина
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