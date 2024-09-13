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22:38, 13 сентября 2024Мир

Госдеп разрешил работать оказавшимся под санкциями США российским СМИ

Госдеп: оказавшиеся под санкциями российские СМИ смогут продолжить работать

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Государственный департамент США указал, что оказавшиеся под санкциями российские СМИ смогут продолжить работу. Об этом говорится в пресс-релизе внешнеполитического ведомства.

«В соответствии с Генеральной лицензией 25F эти организации могут продолжать заниматься журналистикой и деятельностью СМИ, не запрещенной санкциями США», — уточнили в Госдепе.

Вечером 13 сентября США ввели полные блокирующие санкции в отношении медиагруппы «Россия сегодня» и ее генерального директора Дмитрия Киселева. Американский Минфин выпустил генеральную лицензию, предписывающую завершить финансовые операции с медиагруппой до 13 ноября.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил RT в участии в якобы «тайных операциях» по вмешательству в дела других стран и «военных закупках». Он утверждает, что получил данные от самих сотрудников телеканала, исходя из которых следует, что RT обладает возможностями для проведения киберопераций.

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      Марина Совина
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