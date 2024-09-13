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15:01, 13 сентября 2024Силовые структуры

Гособвинение запросило срок для совладельцев «Юлмарта»

Прокурор запросил по 8 лет для совладельцев «Юлмарта» Костыгина и Мейера
Дмитрий Костыгин

Дмитрий Костыгин. Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

Государственный обвинитель запросил по восемь лет колонии общего режима и штраф в размере 900 тысяч рублей для двух совладельцев компании «Юлмарт» — Дмитрия Костыгина и Августа Мейера. Об этом сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на руководителя объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарью Лебедеву.

По данным издания, они оба не признают свою вину. Дело рассматривает Московский районный суд Петербурга.

Костыгин и Мейер обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере. Среди смягчающих обстоятельств прокурор отметил полное возмещение имущественного вреда кредитным учреждениям, у которых было совершено хищение на общую сумму 3,14 миллиарда рублей.

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      Олеся Мицкевич
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