«Лемана ПРО» отреагировала на ситуацию со скандальным ершиком

«Лемана ПРО»: ершик для унитаза с изображением головы Будды уберут с полок

Компания «Лемана ПРО» («Леруа Мерлен») пообещала с кратчайшие сроки убрать с полок ершик с изображением головы Будды. Об этом заявили представители данной торговой организации, комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру».

Кроме того, данный аксессуар уже снят с продажи в ее интернет-магазине. Компания заверила, что уважает чувства верующих и сожалеет о произошедшем.

Ранее председатель Центрального духовного управления буддистов Геше Йонтен возмутился из-за того, что в магазине «Лемана ПРО» оказались выставлены на продажу ершики на которых была изображена голова Будды. Йонтен отреагировал на ситуацию и пригрозил обратиться в прокуратуру, если данный товар не снимут с продажи.

В июле один из судов столицы запретил продажу туалетной бумаги с рисунком купюры в 1000 рублей, так как на банкноте был изображен памятник князю Ярославу Мудрому, которого Русская православная церковь почитает как святого. Обратившийся в суд истец посчитал, что изображение тысячерублевой купюры на туалетной бумаге оскорбляет чувства верующих.