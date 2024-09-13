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01:36, 13 сентября 2024Бывший СССР

Названа угрожающая почти десяти миллионам украинцев проблема

ВОЗ: на Украине около 10 млн человек имеют риск психических расстройств

Фото: Oleksii Kovalov / Globallookpress.com

На Украине около десяти миллионов человек имеют риск психических расстройств, об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ганс Клюге, передает «Страна.ua».

«Одна из беспокойств относительно зимы — это риск увеличения количества проблем с психическим здоровьем. По нашим оценкам, почти десять миллионов человек в Украине имеют риск психических расстройств, от легких до тяжелых», — рассказал он на пресс-конференции в Киеве.

Клюге отметил, что грядущая зима угрожает обострением ситуации, спустя почти три года конфликта подобные вызовы только растут.

В июне прошлого года директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан объяснил, что организация активнее помогает контролируемым Украиной территориям, поскольку считает Киев жертвой конфликта.

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      Марина Совина
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