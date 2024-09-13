Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Барыс
Сегодня
17:00 (Мск)
Динамо Мн
Фонбет Чемпионат КХЛ
Локомотив-Кубань
Сегодня
17:00 (Мск)
Црвена Звезда
Суперкубок Единой лиги ВТБ|Группа A
Витязь
Сегодня
19:30 (Мск)
Лада
Фонбет Чемпионат КХЛ
УНИКС
Сегодня
20:00 (Мск)
Зенит
Суперкубок Единой лиги ВТБ|Группа B
Рубин
Сегодня
20:15 (Мск)
Крылья Советов
МИР Российская Премьер-лига|8-й тур
11:49, 13 сентября 2024Спорт

Олимпийский чемпион объяснил дисквалификацию Валиевой

Кожевников о дисквалификации Валиевой: русофобы гасят лучших спортсменов
Александр Кожевников

Александр Кожевников. Фото: Александр Натрускин /  РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников объяснил дисквалификацию российской фигуристки Камилы Валиевой за нарушение антидопинговых правил. Его слова приводит РИА Новости.

Кожевников назвал произошедшее русофобией в действии. «На них это похоже, они будут все делать для того, чтобы убрать Камилу Валиеву. Она была одной из сильнейших фигуристок в мире, а русофобы наших лучших спортсменов всегда гасят», — заявил он, добавив, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Спортивный арбитражный суд (CAS) отрабатывают свои деньги.

Ранее в ходе расследования был проведен эксперимент, который мог доказать невиновность Валиевой. Рекомендованный для эксперимента эксперт WADA Марсиаль Сожи выдал заключение, что загрязнение пробы спортсменки действительно могло произойти через десерт. При этом в мотивировочной части вердикта этих выводов нет.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года и лишил ее золотых медалей чемпионата Европы, чемпионата России и командного турнира Олимпийских игр-2022 (вместе со всей сборной России). В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Валиева настаивала на том, что употребление препарата произошло через посуду, которой пользовались она и ее дед.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      В Британии назвали цели для западных ракет на территории России. Но Украине пока не разрешат наносить по ним удары

      Евросоюз снял санкции с двух россиян

      Три сестры получили в наследство монету стоимостью 46 миллионов рублей

      Звезда «Универа» рассказал о номинации на премию «Грэмми»

      Вероятность наступления Ла-Нинья оценили

      Глава МИД Литвы прибыл на Украину

      Военнослужащий «Азова» приговорен за жестокое обращение с гражданским населением

      Спутник заснял похожие на взрыв бомбы облака

      Украина привлекла аварийную энергетическую помощь второй день подряд

      У россиянина развилась опасная инфекция после укуса прохожего

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше