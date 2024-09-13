Олимпийский чемпион объяснил дисквалификацию Валиевой

Кожевников о дисквалификации Валиевой: русофобы гасят лучших спортсменов

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников объяснил дисквалификацию российской фигуристки Камилы Валиевой за нарушение антидопинговых правил. Его слова приводит РИА Новости.

Кожевников назвал произошедшее русофобией в действии. «На них это похоже, они будут все делать для того, чтобы убрать Камилу Валиеву. Она была одной из сильнейших фигуристок в мире, а русофобы наших лучших спортсменов всегда гасят», — заявил он, добавив, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Спортивный арбитражный суд (CAS) отрабатывают свои деньги.

Ранее в ходе расследования был проведен эксперимент, который мог доказать невиновность Валиевой. Рекомендованный для эксперимента эксперт WADA Марсиаль Сожи выдал заключение, что загрязнение пробы спортсменки действительно могло произойти через десерт. При этом в мотивировочной части вердикта этих выводов нет.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года и лишил ее золотых медалей чемпионата Европы, чемпионата России и командного турнира Олимпийских игр-2022 (вместе со всей сборной России). В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Валиева настаивала на том, что употребление препарата произошло через посуду, которой пользовались она и ее дед.