Pharaoh получил 100 миллионов рублей за рекламу в удаленном треке

Рэпера Pharaoh могут обязать вернуть 100 миллионов рублей за рекламу в треке

Рэпер Pharaoh (настоящее имя — Глеб Голубин) получил 100 миллионов рублей за рекламу букмекерской конторы в своем треке, но теперь рекламодатель может потребовать вернуть средства. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, речь про совместный трек артиста с рэпером Destroy Lonely под названием Omega, где звучит название компании. За это упоминание рэпер получил 100 миллионов рублей, однако затем представители американца связались с Pharaoh и потребовали удалить трек со всех площадок. Теперь букмекер, потратившийся на дорогую интеграцию, может потребовать возврата средств.

В 2023 году Голубин угодил в скандал, попав кроссовком в лицо зрительнице во время концерта.