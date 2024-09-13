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13:23, 13 сентября 2024Культура

Pharaoh получил 100 миллионов рублей за рекламу в удаленном треке

Рэпера Pharaoh могут обязать вернуть 100 миллионов рублей за рекламу в треке

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Рэпер Pharaoh (настоящее имя — Глеб Голубин) получил 100 миллионов рублей за рекламу букмекерской конторы в своем треке, но теперь рекламодатель может потребовать вернуть средства. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, речь про совместный трек артиста с рэпером Destroy Lonely под названием Omega, где звучит название компании. За это упоминание рэпер получил 100 миллионов рублей, однако затем представители американца связались с Pharaoh и потребовали удалить трек со всех площадок. Теперь букмекер, потратившийся на дорогую интеграцию, может потребовать возврата средств.

В 2023 году Голубин угодил в скандал, попав кроссовком в лицо зрительнице во время концерта.

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      Андрей Шеньшаков
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