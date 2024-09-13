Россиянам назвали способ восстановить режим сна без лекарств

Невролог Царева посоветовала просыпаться в одно время, чтобы восстановить режим

Стрессы, смена графика и перелеты нарушают режим сна и ведут к усталости и переутомлению, предупредила врач-сомнолог, невролог Елена Царева. Способ восстановить сон она назвала в беседе с «Вечерней Москвой».

По мнению Царевой, если режим сбился, то пытаться отоспаться бесполезно. Вместо этого она посоветовала в течение нескольких дней просыпаться в одно и то же время. «Даже если человек будет какое-то время поздно засыпать, но при этом вставать в определенный час, у него будет копиться сонливость — так называемое давление сна, которое рано или поздно заставит его лечь в нужное время», — объяснила врач.

Она уточнила, что такой подход поможет вернуться к нормальному графику сна и бодрствования без лекарств.

Также невролог добавила, что потребность во сне у каждого человека индивидуальна: кому-то достаточно пяти часов, а другому нужно девять, чтобы выспаться. В зависимости от этого фактора и накопленной усталости организм сам регулирует режим таким образом, чтобы закрыть свою потребность в отдыхе, заключила Царева.

Ранее невролог Вячеслав Ананенко предупредил, что хронический недосып рано или поздно приведет к нарушениям в работе внутренних органов. Однако он отметил, что организм способен компенсировать вредное воздействие, поэтому последствия проявляются не сразу.