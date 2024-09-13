Стало известно о пропавшем в российских регионах препарате

РБК: россияне заявили о проблемах с востребованным препаратом долутегравира

В ряде регионов России пациенты с ВИЧ-инфекцией сообщили о нехватке востребованного противовирусного препарата, долутегравира, продающегося под названием «Тивикай». О пропавшем из доступа лекарстве стало известно из публикации РБК.

По информации издания, чаще всего с нехваткой препарата сталкивались россияне из Ленинградской области. Из сообщений, опубликованных на портале «Пациентский контроль», где россияне с ВИЧ и туберкулезом могут сообщить о проблемах с доступом к лекарствам, следует, что некоторым пациентам в связи с отсутствием препарата пришлось менять схему лечения.

В Минздраве России прокомментировали сообщение о нехватке долутегравира и заявили, что российские власти заключили ряд контрактов на поставку препарата еще в 2023 году, а в 2024 году подписали договоры о дополнительных поставках. В ведомстве уточнили, что в первую очередь препарат поступает в те регионы, где его осталось меньше всего.

Ранее стало известно, что в России резко подорожали фармацевтические субстанции, из которых изготавливают лекарства. По данным экспертов, в 2023 году производить медикаменты стало дороже на 26 процентов.