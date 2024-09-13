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00:46, 13 сентября 2024Интернет и СМИ

В Италии заявили о нехватке ресурсов у Украины и превосходстве России

La Repubblica: Россия продвигается по всем фронтам Донбасса, у ВСУ нет ресурсов

Фото: РИА Новости

Итальянский военной обозреватель Джанлука Ди Фео в статье газеты La Repubblica заявил, что России принадлежит военная инициатива во всех зонах сражений с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Его слова приводит ТАСС.

«Российские войска продвигаются с завидным постоянством по всей линии фронта в Донбассе, изолируют очаги сопротивления», — заявил итальянский журналист. Он также указал на большую разницу в численности людей и отметил превосходство России.

Обозреватель отметил то, что многие украинские новобранцы не успели пройти даже базовую подготовку, а украинские военные сталкиваются с нехваткой оружия настолько, что «используют американские пушки М101 1945 года».

Ранее Ди Фео объяснил причины неудач контрнаступления ВСУ. По мнению журналиста, это происходит, потому что украинские военнослужащие начали наступательные действия без должной подготовки к прорыву и необходимых вооружений. Кроме того, он возложил ответственность за неудачи контрнаступления на страны НАТО, которые не поставили нужную технику.

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      Марина Совина
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