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17:04, 13 сентября 2024Бывший СССР

Зеленский встретился с Борисом Джонсоном

Зеленский встретился с Джонсоном на полях Ялтинской европейской стратегии
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Mark Schiefelbein / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном на полях Ялтинской европейской стратегии. Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

Он поблагодарил Джонсона за поддержку в оказании необходимой международной помощи.

Ранее Зеленский раскрыл подробности проведения второго «саммита мира». На нем он изложит свое видение установления мира, на саммит также будет приглашена Россия.

До этого президент Украины заявил, что покажет свой мирный план президенту США Джо Байдену.

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      Илья Таксюр
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