Жителей российского региона предупредили о смерчах

МЧС: в Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение, ожидаются смерчи

В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение, на территории российского региона ожидаются смерчи. Об этом сообщают на сайте управления МЧС.

По данным Гидрометеорологического бюро Туапсе, днем и вечером в пятницу, 13 сентября, есть опасность формирования смерчей над морем на участке от Джубги до Магри. Спасатели также дали жителям региона ряд рекомендаций по поведению в такую погоду.

Россиян призвали остаться дома, закрыть все двери и окна и не приближаться к ним, отключить электроприборы и газ. При возможности следует укрыться в подвале или погребе, взяв туда документы, воду и медикаменты.

На улице спасатели запретили приближаться к зданиям, мостам, эстакадам, деревьям, столбам, машинам и рекламным баннерам. По окончании смерча нельзя трогать оборванные провода, пользоваться открытым огнем и заходить в разрушенные здания.

Жителей Краснодарского края предупреждали о непогоде и смерчах также в конце августа.