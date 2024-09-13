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17:20, 13 сентября 2024Экономика

Жителей российского региона предупредили о смерчах

МЧС: в Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение, ожидаются смерчи

Фото: Neroli Wesley / Unsplash

В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение, на территории российского региона ожидаются смерчи. Об этом сообщают на сайте управления МЧС.

По данным Гидрометеорологического бюро Туапсе, днем и вечером в пятницу, 13 сентября, есть опасность формирования смерчей над морем на участке от Джубги до Магри. Спасатели также дали жителям региона ряд рекомендаций по поведению в такую погоду.

Россиян призвали остаться дома, закрыть все двери и окна и не приближаться к ним, отключить электроприборы и газ. При возможности следует укрыться в подвале или погребе, взяв туда документы, воду и медикаменты.

На улице спасатели запретили приближаться к зданиям, мостам, эстакадам, деревьям, столбам, машинам и рекламным баннерам. По окончании смерча нельзя трогать оборванные провода, пользоваться открытым огнем и заходить в разрушенные здания.

Жителей Краснодарского края предупреждали о непогоде и смерчах также в конце августа.

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      Нина Ташевская
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