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00:11, 14 сентября 2024Россия

14 сентября: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

14 сентября в мире отмечают праздники, связанные с оказанием первой помощи и противодействием кожным заболеваниям. У православных верующих сегодня Новолетие — церковный Новый год. «Лента.ру» рассказывает про эти и другие праздники, а также про приметы 14 сентября и дни рождения известных людей.

Праздники в России

Парад российского студенчества

Это большой праздник для первокурсников, который каждый год проходит в начале сентября в разных городах. Цель парада — принять молодых людей в сообщество студентов. Регионы сами определяют, насколько массово проводить это мероприятие. Как правило, в это время в вузах проходят посвящения в студенты и вечеринки для первокурсников.

В 2024 году с самым большим размахом Парад российского студенчества проходит в Новосибирске — там запланированы выставочные зоны, церемонии студенческой клятвы и концерт группы «Комната культуры».

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Какие еще праздники отмечают в России 14 сентября

  • День слушания шорохов;
  • День Ставропольского края;
  • День садовода в Ульяновской области;
  • День велосипедного спорта в Якутии.

Праздники в мире

Всемирный день оказания первой помощи

Этот праздник отмечают во вторую субботу сентября по инициативе Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.

Первая доврачебная помощь — это комплекс мер, необходимый для поддержания здоровья, а в ряде случаев и жизни пострадавшего при несчастных случаях, отравлениях и в других критических ситуациях. Ее оказывают на месте происшествия до прибытия врачей. Для полицейских, пожарных, спасателей, военнослужащих и сотрудников ряда других ведомств оказание первой помощи — служебная обязанность. Также ее могут оказывать водители, причастные к ДТП, и очевидцы, прошедшие соответствующую подготовку.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Всемирный день атопического дерматита

Этот День был учрежден в 2018 году по инициативе Европейской федерации ассоциаций пациентов с аллергией и заболеваниями дыхательных путей (EFA) и Международного альянса организаций пациентов-дерматологов (GlobalSkin).

Атопический дерматит — одно из самых распространенных кожных заболеваний в мире. Он передается по наследству и проявляется у 25-30 процентов всех людей, страдающих от аллергии. Основные симптомы — зуд и пятна на коже, высыпания разной степени тяжести.

Какие еще праздники отмечают в мире 14 сентября

  • День поедания большого сэндвича;
  • День пончика с кремовой начинкой.

Фото: Nik / Unsplash

Какой церковный праздник сегодня

Новолетие

14 сентября — это 1 сентября по старому стилю, именно эту дату установили в качестве праздника Новолетия на первом Вселенском Соборе в 325 году. На Руси эту традицию поддержали в 1492-м — Московский собор постановил перенести Новый год с 1 марта на 1 сентября. Позже Петр I постановил отмечать Новолетие 1 января, сделав этот праздник светским, ведь в церковных книгах осталась прежняя дата — 1 сентября.

Сегодня по церковному календарю начинается новый круг праздников. Первое большое торжество года — Рождество Пресвятой Богородицы — 21 сентября, 8-е число по старому стилю.

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Какие еще церковные праздники отмечают 14 сентября

  • День памяти преподобного Симеона Столпника;
  • День памяти мучениц 40 дев постниц и священномученика Аммуна Ираклийского;
  • День памяти праведного Иисуса Навина;
  • Празднование в честь икон Божией Матери «Всеблаженной», Августовской, Черниговской-Гефсиманской, Миасинской и Александрийской.

Приметы на 14 сентября

  • Пасмурное утро предвещает холодную осень с затяжными дождями.
  • Вокруг много паутины — осень будет холодной, но солнечной.
  • Если вокруг кружат и пристают мухи — погода испортится.
  • Если в небе пролетают гуси, жди ранней зимы.

Кто родился 14 сентября

Дмитрий Медведев (59 лет)

Президентский срок Дмитрия Медведева (2008-2012 год) был отмечен курсом на либерализацию политической системы и сотрудничество с Западом, а также масштабными реформами в армии и ряде государственных ведомств.

Сложив полномочия президента, Медведев занял пост председателя правительства РФ, в 2020-м его назначили заместителем председателя Совбеза РФ.

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Эми Уайнхаус (1983-2011)

Британская певица и автор песен выпустила при жизни всего два альбома, один из них — Back to Black (2006) — получил пять премий «Грэмми». В 2011-м пластинку признали самым успешным альбомом XXI века в Великобритании.

Эми Уайнхаус внесла весомый вклад в популяризацию соула и британской музыки. Помимо уникального тембра и эксцентричной манеры исполнения, певица запомнилась своим стилем в одежде, которым позже вдохновлялись многие дизайнеры. В частности, Карл Лагерфельд.

Кто еще родился 14 сентября

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      Дарья Сидорова
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