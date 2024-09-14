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07:39, 14 сентября 2024Мир

Байден прокомментировал предупреждение Путина о последствиях ударов по России

Байден заявил, что не думает много о Путине после его предупреждения НАТО

Фото: Kevin Lamarque / File Photo / Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден ответил на предупреждение главы России Владимира Путина о последствиях снятия запрета Киеву на удары западным дальнобойным оружием вглубь РФ, его цитирует РИА Новости.

«Я не думаю много о Владимире Путине», — прокомментировал слова российского лидера Байден, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее Байден вышел из себя из-за репортера, задавшего вопрос о Владимире Путине. Американский лидер резко ответил журналисту, который задал вопрос, прежде чем американский президент успел сделать вступительное заявление на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

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      Маргарита Пименова
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