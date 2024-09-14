Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:29, 14 сентября 2024Мир

Британцы заинтересовались переездом в Россию

Посольство: 34 британца заинтересовались переездом в Россию из-за указа Путина

Фото: Freepik

34 британца заинтересовались переездом в Россию из-за указа президента Владимира Путина о поддержке в переезде лиц, которые разделяют традиционные ценности. Об этом сообщает российское посольство в Лондоне, передает РИА Новости.

«С 19 августа сего года и по настоящее время (...) суммарно получено 34 обращения иностранных граждан с просьбой разъяснить порядок выдачи разрешений на временное проживание в нашей стране в соответствии с Указом Президента Российской Федерации», — отметили в дипломатическом представительстве.

В посольстве отметили, что обращения были также поданы в консульство России в Эдинбурге. По данным пресс-службы, среди проявивших интерес оказались не только подданные британской короны, но и жители других государств.

19 августа Путин подписал указ о поддержке иностранцев, которые разделяют традиционные ценности России. В документе речь идет об иностранцах, а также лицах без гражданства, которые не согласны с политикой своих стран, навязывающей деструктивные неолиберальные установки. Эти граждане, говорится в указе, смогут получить разрешение на временное проживание в России.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      «Будем реагировать так, чтобы мало не показалось». Россия пообещала жестко ответить на разрешение ВСУ бить вглубь страны

      Главу Минтруда Северной Осетии задержали за превышение должностных полномочий

      Военнослужащий раскрыл местонахождение части трофейной техники ВСУ

      Волочкова извинилась перед Успенской за случайную насмешку над ее дочерью

      Назван кандидат на пост главы объединенной Федерации гимнастики России

      Экс-замначальника налоговой инспекции Москвы обвинили в получении взятки

      Минобороны опубликовало кадры возвращения российских пленных

      Усик собрался стать министром

      Зеленский раскрыл детали обмена военнопленными с Россией

      ВСУ нанесли удар по Шебекинскому городскому округу Белгородской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше