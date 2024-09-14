Британцы заинтересовались переездом в Россию

Посольство: 34 британца заинтересовались переездом в Россию из-за указа Путина

34 британца заинтересовались переездом в Россию из-за указа президента Владимира Путина о поддержке в переезде лиц, которые разделяют традиционные ценности. Об этом сообщает российское посольство в Лондоне, передает РИА Новости.

«С 19 августа сего года и по настоящее время (...) суммарно получено 34 обращения иностранных граждан с просьбой разъяснить порядок выдачи разрешений на временное проживание в нашей стране в соответствии с Указом Президента Российской Федерации», — отметили в дипломатическом представительстве.

В посольстве отметили, что обращения были также поданы в консульство России в Эдинбурге. По данным пресс-службы, среди проявивших интерес оказались не только подданные британской короны, но и жители других государств.

19 августа Путин подписал указ о поддержке иностранцев, которые разделяют традиционные ценности России. В документе речь идет об иностранцах, а также лицах без гражданства, которые не согласны с политикой своих стран, навязывающей деструктивные неолиберальные установки. Эти граждане, говорится в указе, смогут получить разрешение на временное проживание в России.