Бывшего чемпиона мира по боксу из России обвинили в употреблении допинга

Бывшего чемпиона мира по боксу Григория Дрозда обвинили в употреблении допинга

Бывшего чемпиона мира, по версии Всемирного боксерского совета (WBC), в первом тяжелом весе Григория Дрозда обвинили в употреблении допинга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой Международное агентство допинг-тестирования (ITA).

Спортсмена временно отстранили с 9 сентября на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Нарушение было совершено 28 сентября 2014 года, на следующий день после того, как россиянин стал чемпионом мира.

Дрозд объявил о завершении спортивной карьеры в 2017 году. Он является членом Общественной палаты России.

38-летний Дрозд провел 41 бой на профессиональном ринге. В его активе 40 побед (28 нокаутом) и единственное поражение. В 2014-2015 годах россиянин владел титулом чемпиона мира в первом тяжелом весе, по версии WBC.