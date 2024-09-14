Гендиректор «ТК-Прогресс» отверг обвинение в хищении денег у Минобороны

Гендиректор «ТК-Прогресс» Григорян отверг обвинение в хищении денег у Минобороны

Гендиректор «ТК-Прогресс» Сурен Григорян отверг обвинение в хищении денег у Минобороны в размере 7 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«На первом допросе Григорян заявил, что не понимает, в чем его подозревают, так как бюджетные средства он не похищал и никаких преступлений не совершал. В то же время он заверил, что скрываться не собирается, а заключение под стражу считает строгой по отношению к нему мерой», — рассказал агентству представитель силовых структур.

Также было отмечено, что сейчас Григорян обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Кроме того, по результатам расследования ему также может быть предъявлено обвинение в даче взятки бывшему начальнику Главного кадрового управления Министерства обороны генерал-лейтенанту Юрию Кузнецову. Предполагается, что он мог это сделать, чтобы получить подряд на реконструкцию общежития для курсантов в Краснодаре, которые были разворованы.

Ранее в Краснодаре был задержан бизнесмен Григорян, которого подозревают в хищении более семи миллионов рублей у Минобороны России при реконструкции общежития для курсантов. По данным следствия, в прошлом году его предприятие должно было сделать ремонт в общежитии Краснодарского высшего военного училища в рамках гособоронзаказа. Григорян получил 7,2 миллиона рублей, но работы не выполнил.