Глава Минздрава Приморья призвал жителей рожать в перерывах между работами

Глава Минздрава Приморья Шестопалов: жители должны рожать между работами

Россияне должны «делать детей» в свободное от работы время. С таким призывом выступил глава Минздрава Приморского края Евгений Шестопалов в интервью «ФедералПресс».

По его словам, жителям региона следует рожать столько детей, «сколько пошлет Господь». При этом, считает Шестопалов, работа не должна становиться препятствием. Он отметил, что рождению детей можно уделить время «в перерывах» между работами.

Ранее депутат Госдумы от Свердловской области Жанна Рябцева призвала россиянок поступать по-старинке и «рожать, рожать и рожать». «Нужно уже семьи формировать в институтах, потому что лучшие семьи — студенческие», — заявила она. Рябцева также добавила, что семьям уже не нужна финансовая поддержка от государства.