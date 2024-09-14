Мбаппе забил четвертый гол в шести матчах за «Реал»

Килиан Мбаппе забил «Реалу Сосьедад», это его четвертый гол в шести матчах

Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе забил гол в ворота «Реала Сосьедад», это его четвертый мяч в шести матчах. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Форвард реализовал пенальти на 75-й минуте встречи. Мадридры одержали победу со счетом 2:0, еще один мяч в ворота «Сосьедада» отправил Винисиус Жуниор, отличившийся с одиннадцатиметрового на 58-й минуте.

Таким образом, Мбаппе забил три гола в чемпионате Испании. Еще одним мячом француз отметился в игре за Суперкубок УЕФА против итальянской «Аталанты» 14 августа. «Реал» победил, а Мбаппе завоевал первый трофей в составе сливочных.

Мбаппе объявил о переходе в «Реал» 3 июня. Официально форварда представили 16 июля. Отмечалось, что нападающий получит 150 миллионов евро в качестве подписного бонуса и будет зарабатывать 15 миллионов евро в год. До этого на клубном уровне он выступал за «Пари Сен-Жермен» и «Монако».