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17:34, 14 сентября 2024Мир

МИД ОАЭ поблагодарил Россию и Украину за сотрудничество по обмену пленными

МИД ОАЭ: обмен России и Украины при посредничестве Абу-Даби стал восьмым за год

Фото: Captured Blinks / Shutterstock / Fotodom

МИД ОАЭ поблагодарил Россию и Украину за сотрудничество по обмену пленными, который охватил 206 человек. Соответствующее заявление опубликовано на сайте информационного агентства WAM.

«Министерство иностранных дел выразило благодарность обеим странам за их сотрудничество и отклик на посреднические усилия ОАЭ для успешного обмена пленными», — отмечается в заявлении.

Во внешнеполитическом ведомстве также напомнили, что при посредничестве Абу-Даби этот обмен стал восьмым для Москвы и Киева за текущий год. В МИД ближневосточной монархии также подчеркнули, что подобные шаги позволят проложить дорогу к окончанию вооруженного конфликта.

Ранее стало известно, что Россия вернула 103 военных, захваченных в плен ВСУ в Курской области. В Минобороны России уточнили, что посредником при возвращении российских солдат из украинского плена выступили Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Также в ведомстве подчеркнули, что в настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.

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      Максим Габриелян
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