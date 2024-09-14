Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:40, 14 сентября 2024Мир

На Западе заявили о приближении НАТО мировой войны

Профессор Дизен: НАТО ведет мир к новой мировой войне
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Yves Herman / Reuters

НАТО своей политикой ведет мир к новой мировой войне, прикрываясь военной помощью Украине. Об этом написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в статье своего авторского сайта.

«Поскольку НАТО ставит мир на грань мировой войны, не должны ли мы по крайней мере провести разумную дискуссию о том, что происходит сейчас, вместо того, чтобы прятаться за бессмысленными лозунгами в духе "Украина имеет право на самооборону"?» — вопросил исследователь.

Дизен также подчеркнул, что западные СМИ ошибочно не воспринимают всерьез предупреждения России о готовности к жестким мерам в случае разрешения Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары дальнобойным оружием. По его словам, подобное решение резко приведет к эскалации конфликта и прямому втягиванию Североатлантического альянса в боевые действия.

Ранее Дизен заявил, что позиции ВСУ в Курской области скоро могут рухнуть в связи с успешным наступлением российских войск. Он подчеркнул, что Киев не способен стабилизировать ситуацию на этом участке и его позиции ждет крах.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      «Терпение может закончиться». Медведев допустил применение Россией ядерного оружия

      На Западе заявили о желании США использовать Европу для грязной работы на Украине

      Российские военные поразили аэродромную инфраструктуру ВСУ

      Российские войска взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНР

      В США обратились к странам Запада после слов Путина по одному вопросу

      В МИД России оценили расширение санкций США против российских СМИ

      В Wildberries произошел массовый сбой

      Харрис назвали содержательной пустотой в сравнении с Трампом

      Валуев объяснил информацию о сокрытии данных о невиновности Валиевой

      В России отреагировали на заявления Зеленского о целях боев в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше