Профессор Дизен: НАТО ведет мир к новой мировой войне

НАТО своей политикой ведет мир к новой мировой войне, прикрываясь военной помощью Украине. Об этом написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в статье своего авторского сайта.

«Поскольку НАТО ставит мир на грань мировой войны, не должны ли мы по крайней мере провести разумную дискуссию о том, что происходит сейчас, вместо того, чтобы прятаться за бессмысленными лозунгами в духе "Украина имеет право на самооборону"?» — вопросил исследователь.

Дизен также подчеркнул, что западные СМИ ошибочно не воспринимают всерьез предупреждения России о готовности к жестким мерам в случае разрешения Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары дальнобойным оружием. По его словам, подобное решение резко приведет к эскалации конфликта и прямому втягиванию Североатлантического альянса в боевые действия.

Ранее Дизен заявил, что позиции ВСУ в Курской области скоро могут рухнуть в связи с успешным наступлением российских войск. Он подчеркнул, что Киев не способен стабилизировать ситуацию на этом участке и его позиции ждет крах.