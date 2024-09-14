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15:29, 14 сентября 2024Интернет и СМИ

На Западе Зеленского и Джонсона обвинили в гибели сотен тысяч украинцев

Боуз: сотни тысяч украинцев погибли из-за Зеленского и Джонсона

Фото: Ukrainian Presidential Press Office / AP

Сотни тысяч украинцев погибли из-за президента Украины Владимира Зеленского и бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Он этом на своей странице в социальной сети X заявил ирландский журналист Чей Боуз.

Так он высказался о встрече двух политиков, о которой объявил украинский лидер. «В Киеве прошла ежегодная встреча клуба убийц. Сотни тысяч украинских мужчин, большинство из беднейших регионов Украины, погибли из-за этих двух отвратительных созданий», — написал он.

Кроме того, журналист выразил уверенность, что история рано или поздно рассудит их поступки.

Ранее Боуз выразил мнение, что США разжигают крупный конфликт, который может привести к уничтожению Европы. По его словам, многие европейцы, поддерживающие Киев в конфликте с Россией, не обращают внимание на возросшие риски для региона.

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      Виктория Кондратьева
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