На Западе Зеленского и Джонсона обвинили в гибели сотен тысяч украинцев

Боуз: сотни тысяч украинцев погибли из-за Зеленского и Джонсона

Сотни тысяч украинцев погибли из-за президента Украины Владимира Зеленского и бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Он этом на своей странице в социальной сети X заявил ирландский журналист Чей Боуз.

Так он высказался о встрече двух политиков, о которой объявил украинский лидер. «В Киеве прошла ежегодная встреча клуба убийц. Сотни тысяч украинских мужчин, большинство из беднейших регионов Украины, погибли из-за этих двух отвратительных созданий», — написал он.

Кроме того, журналист выразил уверенность, что история рано или поздно рассудит их поступки.

Ранее Боуз выразил мнение, что США разжигают крупный конфликт, который может привести к уничтожению Европы. По его словам, многие европейцы, поддерживающие Киев в конфликте с Россией, не обращают внимание на возросшие риски для региона.