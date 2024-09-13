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23:09, 13 сентября 2024Интернет и СМИ

Журналист намекнул на разжигателя крупномасштабного конфликта в Европе

Журналист Боуз: США разжигают крупный конфликт, который уничтожит Европу

Фото: Carlos Barria / Reuters

США разжигают крупномасштабный конфликт, который может привести к уничтожению Европы. Об этом на своей странице в соцсети X заявил ирландский журналист Чей Боуз.

Он написал, что многие жители Европы, которые поддерживают Киев в конфликте с Россией, не обращают внимание на возросшие риски для региона. При этом Боуз намекнул на организатора конфликта, который «планирует и выгодно разжигает» его издалека, сопроводив публикацию фотографией Белого дома.

Тем временем официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер сообщил, что США не собираются становиться участником конфликта на Украине и не намерены отправлять свои войска на украинскую территорию.

Ранее американский журналист Клейтон Моррис заявил о желании США уничтожить Европу в случае войны с Россией. Таким образом он прокомментировал возможную отмену ограничений на удары Украины западным оружием по РФ.

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      Маргарита Пименова
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