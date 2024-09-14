Названы лучшие упражнения для гипертоников

Врач Джейми О'Дрисколл назвал лучшие упражнения для гипертоников. Его слова приводит Men Today.

Эксперт заявил, что для снижения артериального давления лучше всего подходят аэробные или кардиоупражнения. Он подчеркнул, что эти упражнения увеличивают напряжение в мышцах, а затем вызывают резкий прилив крови при расслаблении.

Первым упражнением стала планка, в которой нужно простоять хотя бы 30 секунд. Вторым упражнением О'Дрисколл рекомендовал приседания у стены. Для его выполнения нужно прислониться спиной к стене, а потом, не отрывая спины, отойти от стены так, чтобы колени согнулись под прямым углом.

Ранее фитнес-тренер Максим Буденный назвал опасное в жаркую погоду физическое упражнение. Эксперт заявил, что необходимо исключить из тренировок подтягивания и отжимания на брусьях, а заменить их, например, на упражнения с гантелями. Кроме того, не стоит выполнять упражнения из позиции головой вниз, так как это приведет к скачкам давления.