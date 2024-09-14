Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Оренбург
Сегодня
12:00 (Мск)
Локомотив М
МИР Российская Премьер-лига|8-й тур
Факел
Сегодня
14:15 (Мск)
Пари Нижний Новгород
МИР Российская Премьер-лига|8-й тур
Саутгемптон
Сегодня
14:30 (Мск)
Манчестер Юнайтед
Англия — Премьер-лига|4-й тур
ЦСКА
Сегодня
16:30 (Мск)
Зенит
МИР Российская Премьер-лига|8-й тур
Северсталь
Сегодня
17:00 (Мск)
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
10:45, 14 сентября 2024Спорт

Названы лучшие упражнения для гипертоников

Фото: PxHere

Врач Джейми О'Дрисколл назвал лучшие упражнения для гипертоников. Его слова приводит Men Today.

Эксперт заявил, что для снижения артериального давления лучше всего подходят аэробные или кардиоупражнения. Он подчеркнул, что эти упражнения увеличивают напряжение в мышцах, а затем вызывают резкий прилив крови при расслаблении.

Первым упражнением стала планка, в которой нужно простоять хотя бы 30 секунд. Вторым упражнением О'Дрисколл рекомендовал приседания у стены. Для его выполнения нужно прислониться спиной к стене, а потом, не отрывая спины, отойти от стены так, чтобы колени согнулись под прямым углом.

Ранее фитнес-тренер Максим Буденный назвал опасное в жаркую погоду физическое упражнение. Эксперт заявил, что необходимо исключить из тренировок подтягивания и отжимания на брусьях, а заменить их, например, на упражнения с гантелями. Кроме того, не стоит выполнять упражнения из позиции головой вниз, так как это приведет к скачкам давления.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский объяснил смысл вторжения ВСУ в Курскую область. Он хотел остановить российские войска под Харьковом

      Трампа назвали кандидатом здравого смысла

      Названы лучшие упражнения для гипертоников

      Расчет ЗРК «Тор-М1» ВС России рассказал об уничтожении украинского дрона

      Запад призвали открыть второй фронт против нацизма на Украине

      В ВСУ сообщили о повреждении критической инфраструктуры в Сумской области

      Медведев рассказал о применении Россией ядерного оружия

      Уголовное дело возбудили по факту крушения самолета в российском регионе

      В России наступил новый год

      Стали известны подробности крушения самолета в Алтайском крае

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше