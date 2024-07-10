Тренер назвал опасное в жаркую погоду физическое упражнение

Фитнес-тренер Максим Буденный назвал опасное в жаркую погоду физическое упражнение. Его слова приводит Regions.

Эксперт заявил, что необходимо исключить из тренировок подтягивания и отжимания на брусьях, а заменить их, например, на упражнения с гантелями. Кроме того, не стоит выполнять упражнения из позиции головой вниз, так как это приведет к скачкам давления.

Буденный также рекомендовал между подходами отдыхать в тени и пить побольше воды. По словам тренера, необходимо исключить из программы упражнения с частой сменой положения тела. Альтернативой активным тренировкам могут стать прогулки или игры с мячом.

Ранее тренер Мария Волынкина перечислила опасные для здоровья ошибки, которые люди допускают во время бега. Одной из них специалист назвала бег, при котором носки втыкаются в землю.