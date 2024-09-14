ОАЭ отказались возобновлять переговоры о покупке истребителей F-35 у США

Reuters: ОАЭ не хотят возобновлять переговоры о покупке истребителей F-35 у США

Власти Объединенных Арабских Эмиратов не планируют возобновлять переговоры о приобретении истребителей F-35, независимо от того, кто станет президентом США после выборов в ноябре. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в правительстве ОАЭ.

По словам собеседника агентства, обстоятельства, которые мешали заключению сделки в 2021 году, остаются прежними. Он подчеркнул, что правительство ОАЭ не собирается продолжать обсуждения с Соединенными Штатами.

Отмечается, что необходимость пересмотра этого вопроса была вызвана техническими требованиями, эксплуатационными ограничениями, а также оценкой затрат и выгод.

Ранее государственный департамент США одобрил потенциальную продажу правительству Румынии истребителей F-35A Lightning II. По данным Reuters, Румыния намерена закупить 32 самолета, а также 33 двигателя и другое оборудование к ним. Стоимость сделки составит 7,2 миллиарда долларов.